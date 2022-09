Als Messestandort ist Hannover weit über die Grenzen Deutschlands und Europas hinaus bekannt. Die 75-jährige Geschichte des Veranstalters hatte aber auch manchen Bruch - zuletzt vor allem wegen der Pandemie.

Die Deutsche Messe AG feiert an diesem Freitag ihre Gründung vor fast genau 75 Jahren. Zu einem Festakt am Vormittag werden Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) erwartet. Die Wurzeln des Unternehmens liegen im August 1947. Damals gab es eine erste "Exportmesse" - später kamen viele bedeutende Branchentreffen wie die Industrieschau Hannover Messe dazu. Zur Weltausstellung Expo 2000 besuchten Millionen Menschen das Gelände. Jedoch gehören auch manche andere Höhepunkte wie die Computermesse CeBIT, welche die Landeshauptstadt international bekannt machten, der Vergangenheit an.

"Die Messe in Hannover zählt zu den großen Aushängeschildern Niedersachsens und darüber hinaus", sagte Weil vorab zu dem Jubiläum. Sie habe dabei für viele unvergessliche Momente gesorgt - er denke etwa an den Besuch des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama.

Die Aktiengesellschaft weitete ihr Geschäft im Laufe der Zeit auf die Planung und Ausrichtung anderer Messen in anderen Ländern aus. Aktuell betreut sie nach eigenen Angaben mehr als 100 Veranstaltungen. Vorstandschef Jochen Köckler erklärte, die letzten zwei Jahre hätten wegen der Corona-Folgen "die schwerste Krise unserer Unternehmensgeschichte" ausgelöst. Er dankte den Eignern - dem Land Niedersachsen sowie der Stadt und der Region Hannover - sowie Ausstellern der verschiedenen Messen für ihre Unterstützung.

Ende 2020 hatten die öffentlichen Träger einen Rettungsplan für die angeschlagene AG vereinbart. Dabei wurden weitere Einsparungen zur Voraussetzung für Hilfen gemacht - was bei einigen Gewerkschaftern Unmut erregte. Ergebnis war, dass die Zahl der Vollzeitjobs bis 2027 deutlich gekürzt werden soll, in erster Linie über die Nichtbesetzung auslaufender Stellen, Altersteilzeit oder Abfindungspakete. Teil des Pakets war außerdem eine künftige Konzentration auf das Kerngeschäft.