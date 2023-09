SPD und Grüne wollen die Integration von Ausländern in den Arbeitsmarkt in Niedersachsen stärken. Die Regierungsfraktionen beantragten am Freitag im Landtag, die Förderung sogenannter Start-Guide-Projekte um mindestens zwei Jahre zu verlängern und das Konzept der sogenannten Welcome Center zu vereinheitlichen. "Der Arbeitsmarkt ist ein zentraler Ort, an dem Integration stattfinden kann", sagte die SPD-Abgeordnete Julia Retzlaff. Deutschland sei zudem zunehmend auf ausländische Arbeitnehmer angewiesen. Allerdings müsse den Einwanderern dafür der Zugang zur Beschäftigung erleichtert werden.