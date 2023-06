Der Asyl-Beschluss der EU-Innenminister ist für Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ein zentrales Thema bei den anstehenden Bund-Länder-Beratungen. "Ich rechne damit, dass es zahlreiche Fragen an die Bundesregierung hinsichtlich des Asyl-Beschlusses der EU-Innenministerinnen und -innenminister geben wird - auch mit Blick auf das weitere Verfahren und die konkrete Umsetzung", sagte der SPD-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Hannover am Mittwoch mit Blick auf die Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) am Donnerstag. An den Beratungen in Berlin nimmt auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) teil.