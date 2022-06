Das von der Bundesregierung geplante sogenannte Chancen-Aufenthaltsrecht könnte mehr als 10.000 geduldeten Ausländern in Niedersachsen und Bremen zu einem sicheren Aufenthaltsstatus verhelfen. Wie der Bremer «Weser-Kurier» (Donnerstag) berichtete, sind in Niedersachsen laut Innenministerium 22.586 geduldete Ausländer registriert. Etwa 15.000 von ihnen leben den Angaben zufolge seit mehr als vier Jahren in Deutschland.