Autofahrer und Reisende müssen sich vom 14. bis 18. August in Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt auf größere Militärkonvois einstellen. Nach Angaben des Führungskommandos der Bundeswehr in Berlin verlegt das britische Militär Fahrzeuge und Truppen aus der Kaserne in Paderborn-Sennelager in Ostwestfalen auf den Truppenübungsplatz Altmark bei Gardelegen in Sachsen-Anhalt. Anlass ist laut Mitteilung von Montag die Militärübung "Iron Storm", für die rund 2000 britische Soldatinnen und Soldaten nach Deutschland kommen.