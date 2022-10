Aus Sicht von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) würde die Fortsetzung der großen Koalition in Niedersachsen zu einer Blockade führen. "Wenn ich das einmal weiter rechne auf die nächsten Jahre, dann fürchte ich, wir würden viel zu oft in einer Situation landen, wo wir uns gegenseitig blockieren", sagte Weil am Freitagabend in Braunschweig. Stillstand könne Niedersachsen nun wirklich nicht gebrauchen.