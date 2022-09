Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil kann sich nach seiner politischen Karriere vorstellen, sich sozial zu engagieren. Noch habe er seinen Ruhestand zwar nicht geplant, sagte der SPD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl Anfang Oktober in einem Video-Interview mit dem Journalisten Tilo Jung auf dessen Online-Seite "Jung und naiv". "Aber ich kann dir sagen, wozu ich mich aus heutiger Sicht entscheiden würde: Ich hätte Spaß auch wieder an sozialem Engagement", sagte Weil am Freitag.