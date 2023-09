Die Regierungschefs und -chefinnen der Bundesländer fordern von der EU die Möglichkeit, je nach Region unterschiedlich mit der Rückkehr des Wolfs umzugehen. Die europäische Artenschutzpolitik müsse "regionale Antworten auf regional unterschiedliche Herausforderungen beim Wolfsschutz ermöglichen", heißt es in einer am Donnerstag in Brüssel beschlossenen Erklärung der 16 Bundesländer.