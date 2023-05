Am Internationalen Museumstag am Sonntag haben mehr als 140 Museen in Niedersachsen und Bremen spezielle Angebote unterbreitet. So konnten Besucherinnen und Besucher im Horst-Janssen-Museum in Oldenburg selbst ausprobieren, wie spielerisch der Illustrator mit Polaroid-Kameras umging. Im Ostpreußischen Landesmuseum in Lüneburg konnten sie sich mit dem Thema Upcycling, also der Aufwertung alter Gegenstände, beschäftigen.