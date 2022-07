Rund 60.000 Besucher haben am Wochenende das Deichbrand Festival Nordholz im Landkreis Cuxhaven besucht. "Alle in der Crew tragen ein Lächeln auf den Lippen und genießen diese Auszeit vom Alltag in vollen Zügen und wenn es nach uns geht, dürfte das Festival noch ein paar Tage länger andauern", sagte Marc Engelke, einer der Organisatoren am Sonntag, dem letzten Tag des Festivals. Auf die Besucher warteten rund 100 Acts auf fünf Bühnen, darunter unter anderem Steve Aoki, Dropkick Murphys oder Nightwish, aber auch deutsche Musiker wie Kraftklub.