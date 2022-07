Arien vor dem beleuchteten Neuen Rathaus in Hannover: Hunderte Besucher haben sich am Donnerstagabend beim Klassik Open Air eine Gala der NDR Radiophilharmonie unter Leitung von Ivan Repušic angeschaut. Sie konnten sich mit eigenen Klappstühlen oder auf Picknickdecken im Maschpark niederlassen und zu den Arienklängen ein mitgebrachtes Getränk genießen. Zwei Videowände waren aufgestellt, auf denen das Konzert in den Park übertragen wurde.