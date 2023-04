Mehrere Hundert Lieder hat ESC-Kommentator bei dem europäischen Musikwettbewerb bereits gehört in den vergangenen 25 Jahren. Dabei seien ihm auch viele ins Ohr gegangen. Ein Song hat es sogar zu seinem Lieblings-ESC-Song geschafft.

Der ESC-Kommentator und Musikjournalist Peter Urban ist in den vergangenen 25 Jahren beim Eurovision Song Contest von einem Lied besonders begeistert worden. Wenn er einen Lieblings-ESC-Song nennen müsste, wäre das das Lied "Calm After the Storm" von der Band The Common Linnets, sagte Urban der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg. "Das ist wirklich eines meiner Top-Lieblingslieder." Die Musiker waren 2014 für die Niederlande angetreten und hatten den zweiten Platz hinter Conchita Wurst "Rise Like a Phoenix") belegt.

Auch der portugiesische Beitrag, "diese wunderschöne Ballade" von Salvador Sobral habe ihn beeindruckt. Sobral hatte mit dem Lied "Amar pelos dois" 2017 den ESC gewonnen. Hängengeblieben seien auch die Gewinner aus 2021 in Rotterdam - die italienische Rockband Måneskin und ihr Song "Zitti e buoni". "Ich fand auch diese Hardrock-Nummer auf Italienisch hervorragend." Ihn begeistere es generell immer sehr, wenn Stereotype durchbrochen werden.

Urban kommentiert seit 1997 den Eurovision Song Contest im deutschen Fernsehen. In diesem Jahr wird er das auf eigenen Wunsch zum letzten Mal tun. Urban wird am 14. April 75 Jahre alt.

NDR-Podcast "Urban Pop" von Peter Urban