Anfang Juni messen sich in Hannover rund 100 Amateurchöre. In genau einem Monat beginnt in der niedersächsischen Landeshauptstadt der Deutsche Chorwettbewerb, wie der Veranstalter, der Deutsche Musikrat, am Mittwoch mitteilte. Die Wettbewerbsrunden in Kirchen und Konzertsälen sind den Angaben nach frei zugänglich.