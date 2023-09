"Die goldenen Jahre sind noch lang nicht vorbei", heißt es in einem Lied des Schlagerduos Judith und Mel. Daran scheint sich der Sänger selbst ein Beispiel zu nehmen - mit 80 Jahren hat er noch einiges vor.

Zu seinem 80. Geburtstag wünscht sich Schlagersänger Mel Jersey, dass die Musikbranche nach der Pandemie wieder zu ihrer alten Stärke zurückfindet. "In dieser chaotischen Zeit mit Corona und Krieg ist die ganze Branche kaputt gegangen", sagte der Jubilar, der zusammen mit seiner Frau als Schlagerduo Judith und Mel auftritt. Nun gelte es, das Vertrauen des Publikums wieder zurückzugewinnen und alle Auftritte auch wahrzunehmen. "Wenn Judith und Mel angekündigt werden, dann sind wir da. Egal wie viele dort sind, wir kommen."

Am 1. Oktober feiert der Schlagersänger seinen 80. Geburtstag, seine Frau organisiere eine "Überraschungsfeier". "Ich fühle mich wirklich nicht wie 80, ich fühle mich wie 60", sagte Mel Jersey. "Wir sind nach wie vor voll in Action und können frisch und fröhlich durch die Welt spazieren." Dabei hatte das Paar zuletzt einen Rückschlag erlitten: Ein Kurzschluss in der Garage hatte ein Feuer in der Neujahrsnacht ausgelöst, ihr Haus ist nicht mehr bewohnbar. Inzwischen leben die beiden im Kurort Bad Zwischenahn einige Kilometer westlich von Oldenburg.

Zu seinem Geburtstag erscheine eine neue CD-Box. "Das ist eine Jubiläumsausgabe mit unseren hundert besten Titeln", kündigte der Musiker an. Das Duo feiere 35-jähriges Bühnenjubiläum, er als Solokünstler 60-jähriges Bühnenjubiläum.

Mel hat nach Branchenangaben Lieder für Lena Valaitis, Roy Black, Stefan Mross, Florian Silbereisen und andere Künstler komponiert. Das Musiker-Duo Judith und Mel ist aus Sendungen wie dem "Grand Prix der Volksmusik" und dem "Musikantenstadl" bekannt.

