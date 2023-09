Die Band Jeremias mit Sänger Jeremias Heimbach (2.v.r), aufgenommen 2023. Ihr neues Album „Von Wind Und Anonymität“ erscheint am 22.09.2023. Foto

Die Indie-Band aus Hannover ist für ihre melancholischen Songs bekannt. Vor allem live wird Jeremias gefeiert. In ihren neuen Liedern verarbeiten die vier Musiker auch die Schattenseiten des Künstlerlebens.

In den vergangenen zwei Jahren ging es für die deutschsprachige Indie-Band Jeremias steil nach oben. Die jungen Musiker spielten Dutzende Festivals und Konzerte, unter anderem als Vorband des Rappers Cro. Doch das Leben auf der Überholspur fühlte sich irgendwann leer und falsch an. Das neue Album "Von Wind und Anonymität", das am Freitag (22. September) erscheint, reflektiert die Widrigkeiten und Zweifel der gemeinsamen Reise.

"Es will nichts, es muss auch nichts wollen, es ist letztlich eine ehrliche Reflexion der letzten zwei Jahre", beschreibt Sänger und Pianist Jeremias Heimbach (23) "Von Wind und Anonymität". Der zarte Song "Da für dich" zum Beispiel ist eine Liebeserklärung an einen Freund, dessen Seele Zeit für sich braucht. "Ich weiß, hier oben ist es laut und viel zu hell für dich/ So viele Augen schau'n gierig auf dein scheues Ich", heißt es darin.

Produzent von Jeremias ist Tim Tautorat (Faber, AnnenMayKantereit). Nach dem eher konzeptionellen Debütalbum "Golden Hour", das ein Revival von Funk und Disco feiert, haben sie nun "die Scheuklappen aufgemacht", wie Gitarrist Oliver Sparkuhle (24) es ausdrückt. "Wir haben versucht, darauf zu hören, was die Songs sein wollen. Deswegen ist das Album so divers. Deswegen gibt es diese Chanson-artigen Sachen wie "Egoist". Und es gibt aber auch im positiven Sinne überladene, sehr elektronische Sachen."

Seit ihrer Gründung 2018 hat sich die Indie-Band aus Hannover mit ihren lyrischen Texten und komplex arrangierten Songs vor allem live eine große Fan-Gemeinde erspielt. Die meisten der kommenden Konzerte sind bereits ausverkauft.

"Ich fühl alles für dich mit" lautet der Titel und das Motto der Tour. Die Zeile stammt aus dem Song "Verrückt", der den Sound der 1980er in die Gegenwart holt und den Rausch feiert. Andere Songs sind getragen von Melancholie oder einer unstillbaren Sehnsucht. Zu viel Gefühl geht gar nicht bei Jeremias.

Web-Auftritt Jeremias