Eine Woche nach seinem Abschied vom Bremer SV wechselt der frühere DDR-Nationalstürmer Torsten Gütschow als neuer Trainer zum Fußball-Oberligisten Dynamo Schwerin. Der Verein bestätigte die Einigung über einen Zweijahresvertrag auf seiner Facebook-Seite und lud am Montag zur Vorstellung des 60-Jährigen am kommenden Freitag ein.

Gütschow trainierte zuletzt den Bremer SV in der Regionalliga Nord. Obwohl er den Liga-Neuling trotz eines Mini-Etats und der großen Anzahl von fünf Absteigern überraschend zum Klassenverbleib führte, wurde sein Vertrag nach dem Ende der Saison nicht verlängert. Gütschow reagierte darauf sehr enttäuscht, weil er über die Entscheidung des Vereins nur telefonisch während seines Urlaubs informiert worden war. Erst am Wochenende präsentierte der BSV seinen bisherigen Assistenten Sebastian Kmiec als neuen Chefcoach.

Gütschow lebt seit Jahren im niedersächsischen Zeven, trainierte vor seinem Wechsel nach Bremen aber bereits die TSG Neustrelitz und Budissa Bautzen in der Regionalliga Nordost. Sein neuer Club in Schwerin wurde erst 2003 gegründet, sieht sich aber in der Tradition jener SG Dynamo, die seit 1953 größtenteils in der zweiten DDR-Liga spielte und 1990 unter dem Namen PSV Schwerin das FDGP-Pokalfinale gegen Dynamo Dresden erreichte. Dresdens Torjäger hieß damals Torsten Gütschow.

Als Dynamo-Stürmer wurde er dreimal nacheinander Torschützenkönig der DDR-Oberliga und schaffte mit den Dresdenern 1991 auch die Qualifikation für die gesamtdeutsche Bundesliga. Weitere Spielerstationen waren für ihn Galatasaray Istanbul, Carl Zeiss Jena, Hannover 96 und der Chemnitzer FC.

