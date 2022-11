Die personelle Neuaufstellung der CDU nach der Wahlniederlage in Niedersachsen wird konkreter: Der erste Anwärter für die Nachfolge von Bernd Althusmann steht fest. Bleibt er der einzige Kandidat?

Niedersachsens CDU-Generalsekretär Sebastian Lechner will neuer Landesvorsitzender der Partei werden. Der CDU-Bezirk Hannover nominierte Lechner, der auch neuer Fraktionschef im Landtag ist, am Mittwochabend einstimmig als Nachfolger von Bernd Althusmann. Das teilte die Partei mit. Althusmann hatte nach der Niederlage bei der Landtagswahl im Oktober seinen Rückzug angekündigt.

Der 41 Jahre alte Lechner ist seit 2013 Landtagsabgeordneter. Von 2008 bis 2014 war er Landesvorsitzender der Jungen Union in Niedersachsen. Seit Anfang 2021 ist er Generalsekretär des Landesverbands. Lechner ist verheiratet und hat drei Kinder.

Der Bezirksvorsitzende der CDU Hannover, der Bundestagsabgeordnete Hendrik Hoppenstedt, begrüßte die Nominierung: "Mit diesem Personalvorschlag haben wir die Chance, einvernehmlich und geschlossen die Neuaufstellung der Partei zu gestalten."

Die CDU hatte bei der Landtagswahl ihr schlechtestes Ergebnis in Niedersachsen seit den 1950er Jahren eingefahren. Spitzenkandidat Althusmann kündigte unmittelbar darauf an, den Landesvorsitz abzugeben. Als Generalsekretär war allerdings auch Lechner für den missglückten Wahlkampf mitverantwortlich. In den Wochen vor der Wahl hatte die CDU sich vornehmlich auf Attacken auf die Bundesregierung konzentriert, eigene Inhalte rückten dadurch in den Hintergrund.

Lechner war seit der Wahl bereits als möglicher Anwärter auf den Posten des Landesvorsitzenden gehandelt worden. Vor rund zwei Wochen sagte er der Deutschen Presse-Agentur in einem Interview dazu: "Wer kandidieren will, sollte dies bis zum 4. November kundtun, in dem er oder sie sich durch einen der Landes- oder Bezirksverbände nominieren lässt. Dann werden wir beim Landesausschuss bestimmen, wie das weitere Verfahren geregelt wird." Der CDU-Landesausschuss kommt am Freitag in Walsrode zusammen.

In der Partei gebe es eine große Neigung, eine Mitgliederumfrage zu machen, sollte es mehrere Kandidaten geben, erklärte Lechner in dem Interview. Sollte es nur einen Kandidaten geben, brauche man diese Umfrage hingegen nicht. Ziel sei es, den Landesvorsitzenden oder die Landesvorsitzende Ende Januar zu wählen. Neben der Oppositionsarbeit solle so die Grundlage für einen Wahlsieg 2027 geschaffen werden.

Bisher hat nur Lechner seine Kandidatur bekanntgegeben. Ein mögliches Interesse am Landesvorsitz wurde auch den Bundestagsabgeordneten Hendrik Hoppenstedt und Gitta Connemann nachgesagt.

Althusmanns Amtszeit als Landeschef hatte Ende 2016 begonnen, als der heute 55-Jährige den Vorsitz von David McAllister übernahm.

