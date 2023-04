Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies hat an die Kommunen appelliert, weitere mögliche Strecken für eine Bahnreaktivierung zu nennen. Diese sollten bis Mitte Mai an die Landesnahverkehrsgesellschaft gemeldet werden, sagte der SPD-Politiker in einer am Dienstag verbreiteten Mitteilung.

Ein sogenannter Lenkungskreis, der ein Programm zur Reaktivierung von stillgelegten Bahnstrecken vorbereiten soll, hat laut Ministerium am Dienstag seine Arbeit aufgenommen. Dieser Kreis besteht unter anderem aus Nahverkehrsexperten und Politikern.

"Ich bin äußerst zuversichtlich, dass wir am Ende im Sinne der Mobilitätswende zusätzliche Bahnstrecken haben, die wir wieder an den Start bringen werden können", sagte Lies. Der Landtag hatte vor wenigen Wochen einstimmig beschlossen, dass in den kommenden Jahren im Bundesland weitere stillgelegte Strecken wieder ans Netz gehen sollen.