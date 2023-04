Fahrgäste etlicher Buslinien in und um Hannover müssen sich am Mittwoch auf Ausfälle und Verspätungen einrichten. Im Rahmen bundesweiter Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr hat die Gewerkschaft Verdi Beschäftigte der Regiobus Hannover aufgerufen, vom Betriebsbeginn bis zum Betriebsschluss ihre Arbeit niederzulegen. Der Warnstreik begann am Morgen, wie ein Verdi-Sprecher mitteilte.