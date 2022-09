Der Wolfsburger Lukas Nmecha und Antonio Rüdiger von Real Madrid sind vorzeitig aus dem Teamquartier der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Leipzig abgereist. Die beiden Profis stehen damit für das bedeutungslos gewordene Spiel in der Nations League am Montag in London gegen England nicht zur Verfügung. Abwehrspieler Rüdiger ist gegen England gelbgesperrt, Angreifer Nmecha vom VfL Wolfsburg steht für die Begegnung im Wembley-Stadion wegen Kniegelenkbeschwerden nicht zur Verfügung. Das teilte der DFB am Samstag mit.