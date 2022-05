Um gegen die Raupen des Eichenprozessionsspinners vorzugehen, werden viele Kommunen in Niedersachsen in diesen Wochen aktiv. Vielerorts werden Raupennester abgesaugt. Der Landkreis Lüneburg setzt in diesem Jahr auf ein neues biologisches Mittel. Sein besonderer Wirkstoff sind Nematoden - auch Fadenwürmer genannt -, die speziell gegen den Nachtfalter wirken, wie die Kreisverwaltung mitteilte. Das Ziel der Aktion ist, Radfahrer, Mitarbeiter, die den Baumschnitt vornehmen, sowie die Bäume selbst zu schützen.