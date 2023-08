Nach einer erfolgreichen Aufzucht in der Seehundstation Norddeich sind am Mittwochabend vier Seehunde ausgewildert worden. Mokki, Berthold, Choupinette und Fine wurden per Schiff zur ostfriesischen Insel Juist gebracht und dort ausgesetzt. Sie waren im Juni als Heuler zur Station gebracht worden, wie deren Leiter Peter Lienau sagte.

Als Heuler werden Jungtiere bezeichnet, die kurz nach der Geburt von ihren Müttern getrennt werden. Die Seehundstationen Friedrichskoog in Schleswig-Holstein und Norddeich in Niedersachsen sind die einzigen berechtigten Aufnahmestellen für Heuler in Deutschland.

Lienau sagte, dass Muttertiere ihre Jungtiere allein ließen, liege meist am Menschen, der den Wildtieren am Strand zu nahe komme. Insgesamt seien in dieser Saison 100 Heuler in Norddeich aufgezogen worden. Die meisten von ihnen müssen noch ausgewildert werden.