Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat den deutschen U19-Nationalspieler Marius Wörl vom TSV 1860 München verpflichtet. Der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt ablösefrei nach Hannover und unterschrieb dort nach Angaben der 96er einen Dreijahresvertrag. Für das Profiteam der Münchner Löwen absolvierte Wörl in der vergangenen Saison bereits 17 Drittliga-Spiele.

"Für sein Alter ist er in seiner Entwicklung schon sehr weit. Den Sprung in die zweite Liga trauen wir ihm schon jetzt zu. Trotzdem kann es auch eine Option sein, dass er für die kommende Saison noch einmal verliehen wird, um Spielpraxis zu sammeln", sagte Hannovers Sportdirektor Marcus Mann am Donnerstag.

Die 96er und der TSV 1860 verhandelten zuletzt auch darüber, dass Wörl noch eine weitere Saison auf Leihbasis in München spielt. "Eine Einigung darüber kam jedoch nicht zustande", heißt es in der Mitteilung der Niedersachsen.

