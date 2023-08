Rund 82.000 Erstklässlerinnen und Erstklässler in Niedersachsen sind am Samstag eingeschult worden. In diesem Schuljahr werden deutlich mehr Kinder und Jugendliche an den Schulen unterrichtet: Die Zahl der Schülerinnen und Schüler stieg nach einer Prognose des Kultusministeriums um knapp 30.000 auf rund 841.000.