Bei der Landtagswahl in Niedersachsen haben die Grünen aus Sicht von Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay ein starkes Ergebnis eingefahren. "Die Zeichen stehen auf Wandel in Niedersachsen", sagte der Grünen-Politiker am Sonntagabend. Es sehe so aus, als könnten SPD und Grüne eine Regierung bilden und die Grünen ihr historisch stärkstes Ergebnis einfahren.