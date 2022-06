Unter Drogeneinfluss ist ein 28-Jähriger am späten Samstagabend vor der Polizei davongerast - mit gefährlichen Manövern. Zwischen den Ortschaften Loccum und Rehburg sowie Rehburg und Mardorf fuhr er zeitweise auf der linken Fahrspur, so dass einige entgegenkommende Fahrer eine Gefahrenbremsung durchführen und auf den Grünstreifen ausweichen mussten, wie die Polizei am Montag mitteilte. In Neustadt am Rübenberge überfuhr der Flüchtende das Fundament eines Springbrunnens und streifte einen Zementblock, wodurch er Teile der Karosserie und des Unterbodens des Autos beschädigte.