Zwei Autofahrer sind zwischen zwei Ortschaften nördlich von Bremen mit ihren Fahrzeugen zusammengestoßen. Der Mann und die Frau wurden am frühen Montagabend in Krankenhäuser gebracht, teilte die Polizei Lüneburg der Deutschen Presse-Agentur in der Nacht zu Dienstag mit. Ursache sei vermutlich zu schnelles Fahren auf regennasser Fahrbahn gewesen. Die beiden Autos seien in einer Kurve auf der Straße zwischen Ippensen und Ahrenswolde zusammengestoßen. An beiden Fahrzeugen sei ein Totalschaden entstanden. Die Sperrung der Kreisstraße war auch am frühen Dienstagmorgen noch nicht aufgehoben.