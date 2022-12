Der kleine Flugplatz in Norden-Norddeich soll eine feste Station für Rettungsflüge zu den Ostfriesischen Inseln und für die Offshore-Windindustrie in der Nordsee werden. Das Unternehmen Northern Helicopter (NHC) mit Sitz in Emden will dafür 2024 auf dem Flugplatz im Landkreis Aurich einen neuen Hangar in Betrieb nehmen, wie die Fluggesellschaft FLN Frisia-Luftverkehr am Montag mitteilte. Das Unternehmen ist eine Tochter der Reederei Norden-Frisia und Eigentümer und Bauherr des Hangars. Am Norddeicher Flugplatz sollen künftig Piloten, Notärzte und Notfallsanitäter arbeiten.

Aktuell starten und landen Hubschrauber von Northern Helicopter bereits in Norddeich, allerdings stehen für die Crews nur Container zur Verfügung. Der neue Hangar samt Betriebsräume soll nun innerhalb eines Jahres gebaut werden. "Die langfristige Kooperation mit den Inselfliegern versetzt uns in die Lage, die Ostfriesischen Inseln, das Festland und die Offshore-Windparks weiterhin flexibel und zuverlässig zu versorgen", sagte NHC-Geschäftsführer Christian Müller-Ramcke in einer Mitteilung. Northern Helicopter ist ein Unternehmen der DRF Luftrettung.

Website Northern Helicopter