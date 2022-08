Ein Radfahrer ist in Northeim von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der 54-Jährige starb noch am Unfallort, wie die Polizei am Montag mitteilte. Da bei dem 60-jährigen Autofahrer nach dem Unfall vom Sonntagnachmittag ein Atemalkoholwert von mehr 1,3 Promille festgestellt wurde, ordnete die Staatsanwaltschaft Göttingen eine Blutentnahme an.