Ein 20-Jähriger ist in der Nähe von Einbeck (Landkreis Northeim) bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Der Mann sei am Montagabend auf der Kreisstraße 503 mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Ursache war zunächst unbekannt. Der 20-Jährige starb noch am Unfallort. Die Straße zwischen Edemissen und Iber blieb mehr als zwei Stunden lang gesperrt.