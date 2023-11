Beim Austritt einer ätzenden Flüssigkeit auf einem Containerschiff in Bremerhaven sind 21 Menschen verletzt worden. 19 Hafenarbeiter und 2 Einsatzkräfte seien am Montag nach dem Auslaufen der Säure medizinisch versorgt und in Kliniken gebracht worden, teilte die Feuerwehr am Abend mit. Sie hatten über Atemwegsreizungen, Übelkeit und Erbrechen geklagt.