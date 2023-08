Ein Ausflugsschiff mit 144 Passagieren ist am Mittwochnachmittag vor der ostfriesischen Insel Borkum bei Niedrigwasser auf eine Sandbank aufgelaufen. Das Schiff konnte erst rund siebenhalb Stunden später gegen 22.30 Uhr mit dem auflaufenden Hochwasser weiterfahren, wie eine Sprecherin der Reederei AG Ems am Donnerstag sagte. Das Niedrigwasser habe offenbar früher eingesetzt als erwartet. "Das ist nicht schön, aber das kann mal passieren", sagte die Sprecherin. Das Wattenmeer sei in einem ständigen Wandel, davon seien auch die Fahrrinnen betroffen.