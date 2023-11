Nach einem Brand in einem Gefängnis in Bremen ist ein Häftling in ein Krankenhaus gebracht worden. In seiner Zelle im Erdgeschoss der Justizvollzugsanstalt (JVA) Bremen-Oslebshausen war am Dienstagnachmittag eine Matratze in Brand geraten, wie die Feuerwehr mitteilte. Durch Brandrauch und Löschpulver wurden weitere Personen leicht verletzt, die aber vor Ort versorgt werden konnten. Insgesamt betreute der Rettungsdienst 27 Personen: 23 JVA-Mitarbeitende und 4 Häftlinge.