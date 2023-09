Das Modellprojekt der Gemeindenotfallsanitäter zur Entlastung von Rettungsdiensten soll nach dem Willen der oppositionellen CDU-Landtagsfraktion künftig in ganz Niedersachsen umsetzbar sein. Dazu will die Partei in der kommenden Woche ein entsprechendes Gesetz in den Landtag einbringen, wie Fraktionschef Sebastian Lechner der "Nordwest-Zeitung" (Mittwoch) sagte. "Wir wollen, dass der Gemeindenotfallsanitäter in ganz Niedersachsen eingeführt werden kann", sagte Lechner. Die CDU-Fraktion wolle mit dem Vorstoß auch erreichen, dass das Modellprojekt auf gesetzlich sicheren Beinen stehe, hieß es.