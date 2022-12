Unbekannte haben eine Paketbotin im Süden von Bremen bei einem Überfall mit einem Messer verletzt. Die 29 Jahre alte Frau habe auf einem Parkplatz die Pakete in ihrem Lieferwagen sortiert, als sie von zwei Männern überrascht wurde, teilte die Polizei am Freitag mit. Die beiden forderten die Herausgabe der Pakete, einer der beiden stach mit einem Messer auf die Frau ein, verletzte sie am Oberschenkel und schnitt ihre Jacke auf. Als die Frau anfing zu schreien, flüchteten die Männer ohne Beute. Die Paketbotin wurde bei dem Angriff am Donnerstagnachmittag leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst behandelt werden.