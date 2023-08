Ein neun Monate altes Baby ist in Sottrum im Landkreis Rotenburg (Wümme) von der Feuerwehr aus einem verschlossenen Auto befreit worden. Die Eltern waren auf der Rückfahrt von einer Reise auf einer Raststätte ohne das Kind aus dem Wagen gestiegen und hatten versehentlich den Schlüssel drinnen liegengelassen, wie die Freiwilligen Feuerwehren der Samtgemeinde Sottrum am Sonntag mitteilten. Das Auto habe sich am Samstagabend nicht mehr öffnen lassen. Mitarbeiter der Tankstelle riefen den Notruf. Die Feuerwehr habe vorsichtig eine Scheibe des Autos eingeschlagen und das putzmuntere Baby befreit, hieß es.