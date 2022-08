In Bremerhaven gibt es einen Großeinsatz der Polizei am Klinikum Mitte. "Patienten des Krankenhauses werden gerade von Feuerwehr und Rettungsdienst evakuiert", teilte die Polizei am Donnerstagabend auf Twitter mit. Die "Nordsee-Zeitung" berichtete, es handele sich um eine Bombendrohung. Auf dpa-Anfrage konnte die Polizei zunächst jedoch nichts zu den Hintergründen des Einsatzes sagen.