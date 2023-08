Mit lebensgefährlichen Verletzungen hat eine Passantin in der Nacht zum Sonntag in Bremen einen 37 Jahre alten Mann auf der Straße gefunden. Er war bewusstlos und hatte eine Kopfverletzung, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann im Steintorviertel Opfer einer Gewalttat wurde. Sie suchen nun Zeugen. Der 37-Jährige hatte zuvor mit Freunden in der Stadt gefeiert, sich dann aber allein auf den Nachhauseweg gemacht. Sein Handy wurde bei ihm nicht gefunden.