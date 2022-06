Ein seit Freitag vermisster achtjähriger Junge in Oldenburg ist trotz Suche nicht gefunden worden. Die Suche laufe weiter, sagte eine Polizeisprecherin. Einsatzkräfte durchkämmten am Montag mehrere Objekte in der Stadt. Nachdem die Polizei am Sonntag die Öffentlichkeit um Hilfe gebeten habe, seien zwar Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen, sagte die Sprecherin. Sie seien überprüft worden, das Kind sei aber nicht gefunden worden.