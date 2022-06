Ein entlaufener Hund hat in Lehrte bei Hannover für die Sperrung der Autobahn 7 (A7) gesorgt. Nachdem der Beagle «Filou» seiner Besitzerin weggelaufen war, habe er zunächst den Verkehr auf einer Kreis- und einer Bundesstraße gefährdet, teilte die Polizei am Sonntag mit. Per Streifenwagen und Motorrad suchten die Beamten nach dem Tier. Wenig später wurde der Hund auf der benachbarten A7 gesehen, weshalb die Autobahn für wenige Minuten in beide Richtungen komplett gesperrt wurde. «Filou» bekamen die «Fahnder» jedoch nicht zu fassen. Er entwischte ihnen am Samstagmittag, als er in einem unbefahrbaren Feldweg verschwand.