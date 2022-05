Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte (SPD) hat sich vom Ergebnis der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen enttäuscht gezeigt. «Keine Frage: Ich hatte mir für die SPD ein besseres Ergebnis erhofft», sagte er am Sonntag. «Noch ist völlig unklar, welche Mehrheiten in Nordrhein-Westfalen möglich sind», meinte Bovenschulte. «Die kommenden Tage werden zeigen, welche Parteien die künftige Regierung bilden werden.»