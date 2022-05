Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sieht die SPD in Nordrhein-Westfalen noch nicht aus dem Rennen um die Regierungsbildung. «Wir müssen das endgültige Ergebnis abwarten», sagte der SPD-Politiker am Sonntag in Hannover und erinnerte an die niedersächsische Landtagswahl im Jahr 2013. «Damals ist die SPD ebenfalls zweitstärkste Kraft geworden und dennoch bin ich seitdem Ministerpräsident», sagte Weil.