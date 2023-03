Wegen eines Oberleitungsschadens kommt es auf der Bahnstrecke zwischen Göttingen und Hannover zu Zugausfällen im Regionalverkehr in beiden Richtungen. Fernverkehrszüge würden über ein zweites Gleis an der Stelle geleitet, sagte eine Bahnsprecherin am Freitagmorgen. Die Bahn arbeite an der Reparatur der Oberleitung. Im Lauf des Freitagvormittags soll die Strecke wieder komplett befahrbar sein. Der Grund für die defekte Oberleitung war zunächst nicht bekannt.