Ein 20-Jähriger ist mit seinem Auto in Oldenburg gegen einen Baum geprallt und dabei schwer verletzt worden. Zuvor habe der Autofahrer am Montagabend aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei in Oldenburg am Dienstagmorgen mit. Der Mann war alleine unterwegs und habe sich schwer verletzt aus dem Auto befreien können. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 20-Jährige stand laut Polizei unter Alkoholeinfluss, weshalb sein Führerschein beschlagnahmt wurde und Ermittlungen eingeleitet werden.