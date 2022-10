Ein Einfamilienhaus im Landkreis Oldenburg ist durch ein Feuer unbewohnbar geworden. Die 84 Jahre alte Bewohnerin erlitt eine Rauchgasvergiftung und kam ins Krankenhaus, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Passanten hatten den Brand in Wardenburg am Freitagmorgen entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das komplette Erdgeschoss in Flammen. Gegen Mittag war das Feuer gelöscht. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei erst einmal keine Angaben machen. Auch die Brandursache war zunächst ungeklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.