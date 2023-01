Bei einem Verkaufsgespräch um Bekleidungsstücke in Oldenburg hat der vermeintliche Käufer den Anbieter gefesselt und ausgeraubt. Anschließend floh der Täter am Sonntagabend mit Beute in mittlerer dreistelliger Höhe, wie die Polizei am Montag mitteilte. Auf einer Onlineplattform war vereinbart worden, sich vor dem Haus des 29 Jahre alten Opfers zu treffen. Als die beiden in der Wohnung in Streit um den Verkauf gerieten, zog der Täter ein Messer und zwang das Opfer sich ohne Gegenwehr fesseln zu lassen, wie es weiter hieß. Der junge Mann durchsuchte die Wohnung nach Wertgegenständen. Der Mieter konnte sich später befreien und die Polizei verständigen.