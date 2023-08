Sogenannte Baueinsatzkabel im Wert von etwa 80.000 Euro haben unbekannte Diebe aus einem Lager in Oldenburg gestohlen. Ersten Ermittlungen zufolge hätten die Täter das eingezäunte Gelände am vergangenen Wochenende betreten, teilte die Polizei am Dienstag mit. Von den dort gelagerten Kabelrollen nahmen sie mehrere hundert Meter Stromkabel mit - unklar war zunächst, wie sie die Kabel transportierten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Baueinsatzkabel werden bei Bau- oder Wartungsarbeiten sowie zur zeitweisen Überbrückung bei Arbeiten im Hochspannungsnetz eingesetzt.