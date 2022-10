Im Prozess gegen sieben frühere Vorgesetzte des verurteilten Patientenmörders Niels Högel hat das Gericht für Donnerstag, 14.30 Uhr, die Urteilsverkündung in Aussicht gestellt. Am Vormittag hatten die Verteidiger von vier Angeklagten ihre Plädoyers gehalten, wie ein Sprecher sagte. Am Mittwoch hatten Staatsanwaltschaft, Nebenklage und die Anwälte von drei weiteren Angeklagten ihre Plädoyers gehalten. Alle hatten Freisprüche gefordert.