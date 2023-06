In Oldenburg sind zwei Männer wegen des Verdachts auf versuchen Mord verhaftet worden. Die beiden Verdächtigen im Alter von 23 und 24 Jahren sollen zwei 34-jährige Männer schwer verletzt haben und anschließend geflüchtet sein, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Amtsgericht Oldenburg hatte vorab einen Haftbefehl gegen sie erlassen. Die beiden wurden demnach am Mittwoch verhaftet.