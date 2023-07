Wegen des Sturms ist am Mittwoch auf der Huntebrücke bei Oldenburg ein Lkw-Anhänger umgekippt. Nach dem Unfall gegen 17.00 Uhr wurde die Autobahn 29 an der Anschlussstelle Ohmstede in Richtung Osnabrück bis etwa 21.30 Uhr voll gesperrt, wie die Polizei am Abend mitteilte. Der Verkehr in Richtung Süden wurde über die Nordtangente und die A293 umgeleitet. Der 43 Jahre alte Lkw-Fahrer blieb den Angaben zufolge unverletzt. Der Anhänger sei beim Überqueren der Huntebrücke durch den starken Seitenwind auf die Seite gekippt, hieß es.